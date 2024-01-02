Дарья Белодед: Вновь россия терроризирует мирное население

Украинка Дарья Белодед на своей странице в Instagram прокомментировала обстрел Украины.

"Утро 2 января, второй день 2024 года. Вновь россия терроризирует мирное население. Снова попадание обломков в жилые дома. Снова жертвы среди гражданских. Очередное доказательство того, что россия – государство террорист. Но украинцев не сломать. Мы выстояли благодаря нашим героическим силам ПВО. Слава им! Слава Украине!"

Ранее сообщалось, что Россия потратила около 620 миллионов долларов на массированную атаку 2 января