Дарья Белодед: Вновь россия терроризирует мирное население
Украинка поделилась фотографиями с последствиями атак
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Дарья Белодед на своей странице в Instagram прокомментировала обстрел Украины.
"Утро 2 января, второй день 2024 года. Вновь россия терроризирует мирное население. Снова попадание обломков в жилые дома. Снова жертвы среди гражданских. Очередное доказательство того, что россия – государство террорист. Но украинцев не сломать. Мы выстояли благодаря нашим героическим силам ПВО. Слава им! Слава Украине!"
Ранее сообщалось, что Россия потратила около 620 миллионов долларов на массированную атаку 2 января
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