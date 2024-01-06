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Правительство Польши подписало соглашение с фермерами, чтобы те прекратили блокаду пункта пересечения границы с Украиной в Медыке

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Государственная пограничная служба Украины подтвердила информацию

Правительство Польши подписало соглашение с фермерами, чтобы те прекратили блокаду пункта пересечения границы с Украиной в Медыке

Фото: з вільних джерел

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Правительство Польши подписало соглашение с фермерами, чтобы те прекратили блокаду пункта пересечения границы с Украиной в Медыке, об этом сообщают польские СМИ. Государственная пограничная служба Украины подтвердила данную информацию:

"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша сегодня в 21:00 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. В настоящее время на въезд в Украину перед ППр "Медика - Шегини" ожидают 650 грузовиков", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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