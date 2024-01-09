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Юлия Джима пропустит чемпионат Европы-2024

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Тренер команды назвал причину

Юлия Джима пропустит чемпионат Европы-2024

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Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима пропустит чемпионат Европы 2024 года. Об этом сообщил главный тренер женской команды Николай Зоц.

"Джима с личным тренером по такому плану попросили, чтобы я помог им в выполнении плана. Если Петренко, Меркушина и Дмитренко пропускают спринт в Рупольдинге, заезжают на высоту, то Джима не хотела бы ехать на высоту сейчас, участвует в Рупольдинге. Потом она остается там до 28-го числа, но хочет пропускать чемпионат Европы и готовиться к чемпионату мира. Они с Урошем Велепцем так просили, я не против. Будем надеяться, что все будет хорошо", - рассказал Зоц.

Также тренер женской команды отметил, что Петренко, Меркушина и Дмитренко выступят и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

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Юлия Джима Николай Зоц
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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