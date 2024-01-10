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На Бахмутском направлении погиб отец игрока Шахтера U-19

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У него был позывной "Шахтер"

На Бахмутском направлении погиб отец игрока Шахтера U-19

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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В семье защитника "Шахтера" U-19 Николая Огаркова случилось горе. Отец футболиста Сергей Огарков погиб в боях с российскими оккупантами.

Сергей Николаевич имел позывной "Шахтер" и защищал нашу страну на одном из самых горячих участков фронта - Бахмутском направлении. Ему был 51 год.

Семья Огарковых родом из Доброполья (Донецкая область). Николай Огарков присоединился к Академии "Шахтера" в возрасте 13 лет и сейчас является одним из лидеров юношеского состава "горняков" и игроком юношеской сборной Украины.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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