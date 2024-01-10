На Бахмутском направлении погиб отец игрока Шахтера U-19
У него был позывной "Шахтер"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В семье защитника "Шахтера" U-19 Николая Огаркова случилось горе. Отец футболиста Сергей Огарков погиб в боях с российскими оккупантами.
Сергей Николаевич имел позывной "Шахтер" и защищал нашу страну на одном из самых горячих участков фронта - Бахмутском направлении. Ему был 51 год.
Семья Огарковых родом из Доброполья (Донецкая область). Николай Огарков присоединился к Академии "Шахтера" в возрасте 13 лет и сейчас является одним из лидеров юношеского состава "горняков" и игроком юношеской сборной Украины.
Він мав позивний Шахтар...— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 10, 2024
Захищаючи Україну у війні проти Росії, трагічно загинув Сергій Огарков, батько гравця «Шахтаря» U19 Миколи Огаркова. Сергій Миколайович боронив нашу країну на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Йому був 51 рік.#Україна pic.twitter.com/4uABo42GrS
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