На Бахмутском направлении погиб отец игрока Шахтера U-19

В семье защитника "Шахтера" U-19 Николая Огаркова случилось горе. Отец футболиста Сергей Огарков погиб в боях с российскими оккупантами.

Сергей Николаевич имел позывной "Шахтер" и защищал нашу страну на одном из самых горячих участков фронта - Бахмутском направлении. Ему был 51 год.

Семья Огарковых родом из Доброполья (Донецкая область). Николай Огарков присоединился к Академии "Шахтера" в возрасте 13 лет и сейчас является одним из лидеров юношеского состава "горняков" и игроком юношеской сборной Украины.