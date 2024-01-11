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"В лучшем случае у меня год". Именитый шведский тренер сообщил, что у него рак

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Футбольный специалист рассказал о своей неизлечимой болезни

"В лучшем случае у меня год". Именитый шведский тренер сообщил, что у него рак

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон, известный по своей работе со сборной Англией, сообщил печальную новость. У 75-летнего специалиста диагностирован рак в терминальной стадии, из-за чего ему осталось жить не больше года.

По его словам, он узнал о болезни после того, как упал в обморок на пробежке.

"Все видят, что у меня тяжелое заболевание. Все догадывались, что это рак. Это так. Но я должен бороться с ним как можно дольше.

Я знаю, что в лучшем случае мне осталось около года, в худшем – даже меньше. Или в лучшем случае, я полагаю, даже дольше. Не думаю, что врачи могут быть полностью уверены.

Лучше не думать об этом. Нужно обмануть свой мозг. Я мог бы думать об этом все время, сидеть дома, быть несчастным и считать, что мне не повезло.

Легко оказаться в таком положении. Но нужно смотреть на вещи позитивно и не зацикливаться на неудачах, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех. Это возникло из ниоткуда и шокирует вас.

Я не испытываю никакой сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя оперировать. Такова реальность", - сказал Эрикссон.

В феврале 2023 года специалист покинул пост спортивного директора шведского "Карлстада" по состоянию здоровья. Ранее он тренировал "Рому", "Фиорентину", "Лацио", "Бенфику", "Сампдорию", "Манчестер Сити", сборную Мексики и другие клубы и национальные команды.

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Свен-Йоран Эрикссон
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Алина Ерофеева
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