"В лучшем случае у меня год". Именитый шведский тренер сообщил, что у него рак

Шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон, известный по своей работе со сборной Англией, сообщил печальную новость. У 75-летнего специалиста диагностирован рак в терминальной стадии, из-за чего ему осталось жить не больше года.

По его словам, он узнал о болезни после того, как упал в обморок на пробежке.

"Все видят, что у меня тяжелое заболевание. Все догадывались, что это рак. Это так. Но я должен бороться с ним как можно дольше. Я знаю, что в лучшем случае мне осталось около года, в худшем – даже меньше. Или в лучшем случае, я полагаю, даже дольше. Не думаю, что врачи могут быть полностью уверены. Лучше не думать об этом. Нужно обмануть свой мозг. Я мог бы думать об этом все время, сидеть дома, быть несчастным и считать, что мне не повезло. Легко оказаться в таком положении. Но нужно смотреть на вещи позитивно и не зацикливаться на неудачах, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех. Это возникло из ниоткуда и шокирует вас. Я не испытываю никакой сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя оперировать. Такова реальность", - сказал Эрикссон.

В феврале 2023 года специалист покинул пост спортивного директора шведского "Карлстада" по состоянию здоровья. Ранее он тренировал "Рому", "Фиорентину", "Лацио", "Бенфику", "Сампдорию", "Манчестер Сити", сборную Мексики и другие клубы и национальные команды.