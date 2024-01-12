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Уже 39. Сегодня празднует День рождения Артем Милевский

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Уже 39. Сегодня празднует День рождения Артем Милевский

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня День рождения празднует экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский. Ему исполняется 39 лет.

Артем провел за столичный клуб большую часть карьеры - с 2003 по 2013 годы. На его счету 87 голов и 54 ассиста в 276 поединках. После многих лет в Киеве выступал в Турции, Хорватии, Румынии, РФ и Венгрии. Нигде особых успехов не добился.

Второй раз момент славы для экс-форварда наступил уже в белорусском "Динамо" из города Брест. Вместе с этим клубом Артем стал чемпионом Беларуси.

В декабре 2020-го Милевский вернулся в Украину, подписав контракт с "Минаем". Этот клуб стал последним в его карьере. В составе сборной Украины провел 50 матчей и забил 8 голов, играл на ЧМ-2006 и Евро-2012.

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Артем Милевский
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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