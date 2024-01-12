Приглашены Ребров, Беланов и Блохин. В УАФ рассказали о подготовке к выборам президента
Выборы Шевченко пройдут 25 января
Фото Павла Кубанова - УАФ
Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал о подготовке и организации проведения внеочередного XXVI Конгресса УАФ, на котором президентом Ассоциации будет избран Андрей Шевченко.
"Подготовка к конгрессу продолжается согласно утвержденному графику. В процесс вовлечены все соответствующие службы и подразделения ассоциации. Сейчас мы подтверждаем участие в конгрессе делегатов от всех членов УАФ. Также мы продолжаем получать подтверждение от приглашенных почетных гостей.
В частности, на конгресс приглашены обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов. Будет там главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Подтвердили приезд в Дом футбола также глава НОК Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. Завершается согласование деталей визита представителей ФИФА и УЕФА, отдельных ассоциаций европейских стран", - сказал Костюченко.
Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко будет избран президентом Ассоциации, состоится в Киеве 25 января.
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