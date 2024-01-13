Представитель федерации гольфа Украины: Могу дать Андрею Шевченко только самую высокую оценку

Вице-президентка Всеукраинской федерации гольфа Елена Рудик рассказала Tribuna.com о деятельности своего коллеги Андрея Шевченко.

“Могу дать ему [Шевченко] только самую высокую оценку. Понимаете, гольф не развит в Украине так же, как футбол. Поэтому нам требовались его опыт не как гольфиста, а как человека, достигшего больших успехов в футболе. Потому что тренировка спортсменов, в частности юниоров, их дух – это вопрос не техники, а того, как добиваться результата.

Поэтому у него [Шевченко] консультативная функция, делиться опытом. А также представлять федерацию гольфа на международном уровне.

Например, поскольку сейчас война, мы все [в ВФГ] занимаемся больше не спортивной деятельностью, а благотворительной. Мы переориентировались, больше позиционируем гольф как вид спорта для реабилитации, в частности, ментальной. Занимаемся поддержкой людей с инвалидностью, пострадавших военных. Было много соответствующих программ. А еще детей много выехало за границу.

И поскольку у него [Шевченко] много связей за границей, он помогает в сотрудничестве с международными организациями. Он никогда не отказывает в вопросах, с которыми к нему обращаемся мы из федерации или спортсмены.

Помогал, когда мы проводили за границей много благотворительных турниров. Помогает там нашим деткам-гольфистам – с тренерами и локациями. Чтобы они могли тренироваться. И для ветеранов. Очень многое делается за это время”, - сказала Рудик.