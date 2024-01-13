  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Представитель федерации гольфа Украины: Могу дать Андрею Шевченко только самую высокую оценку
В тренде

Представитель федерации гольфа Украины: Могу дать Андрею Шевченко только самую высокую оценку

Общие новости

Справился со своими обязанностями

Представитель федерации гольфа Украины: Могу дать Андрею Шевченко только самую высокую оценку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президентка Всеукраинской федерации гольфа Елена Рудик рассказала Tribuna.com о деятельности своего коллеги Андрея Шевченко.

“Могу дать ему [Шевченко] только самую высокую оценку. Понимаете, гольф не развит в Украине так же, как футбол. Поэтому нам требовались его опыт не как гольфиста, а как человека, достигшего больших успехов в футболе. Потому что тренировка спортсменов, в частности юниоров, их дух – это вопрос не техники, а того, как добиваться результата.

Поэтому у него [Шевченко] консультативная функция, делиться опытом. А также представлять федерацию гольфа на международном уровне.

Например, поскольку сейчас война, мы все [в ВФГ] занимаемся больше не спортивной деятельностью, а благотворительной. Мы переориентировались, больше позиционируем гольф как вид спорта для реабилитации, в частности, ментальной. Занимаемся поддержкой людей с инвалидностью, пострадавших военных. Было много соответствующих программ. А еще детей много выехало за границу.

И поскольку у него [Шевченко] много связей за границей, он помогает в сотрудничестве с международными организациями. Он никогда не отказывает в вопросах, с которыми к нему обращаемся мы из федерации или спортсмены.

Помогал, когда мы проводили за границей много благотворительных турниров. Помогает там нашим деткам-гольфистам – с тренерами и локациями. Чтобы они могли тренироваться. И для ветеранов. Очень многое делается за это время”, - сказала Рудик.

Отметим, что с 2019 Шевченко входит в структуру правления Всеукраинской федерации гольфа. Среди них сейчас является также ее вице-президентом.

По теме
yellow-arrow
Костюк поделилась с болельщиками соблазнительным фото из Мельбурна
yellow-arrow
Две украинки сыграют в первый день Australian Open 2024
yellow-arrow
Украинский фигурист Шмуратко выступил на чемпионате Европы с пятном крови на белой рубашке. Видео
Андрей Шевченко гольф
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости