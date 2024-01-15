Кулеба - о соревнованиях, где есть россияне: Для меня это загадка, почему к украинских спортсменам одно отношение, а к людям, к художникам – другое

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Ютуб-каналу "Бомбардир" ответил на вопросы относительно участия украинских спортсменов в соревнованиях, к которым допущены россияне.

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– Впереди Олимпиада, и у нас такая, еще не до конца понятная позиция, что мы делаем, потому что и по россиянам нейтральный статус – едут они, не едут. Мне кажется, что это неправильное решение – не выступать там, где есть россияне, потому что мы таким образом отказываемся от площадок, где можем продвигать свои тезисы. Что вы по этому поводу думаете?

– Спорный вопрос. Почему все художники отказываются от участия в каких-либо совместных мероприятиях с россиянами? Почему даже музыку Чайковского – а где Чайковский и где Путин – но даже музыку Чайковского исключили из репертуаров, и это у всех вызывает уважение, и все нормально. А почему у нас по отношению к спортсменам другой подход?

– Я вам сразу оппонирую вашим же кейсом. Элина Свитолина играет с россиянкой, побеждает, нарушает закон по существу – вы ее поздравляете с этой победой.

– Я понимаю. Кстати, мне позвонил один человек и говорит: "Дмитрий, смотри, мы здесь, типа, осуждаем, а ты поздравляешь". Я, честно говоря, сказал, что я признаю, что мы здесь страдаем из-за отсутствия единых правил.

Я просто хочу объяснить: я за единые правила. Потому что завтра какой-нибудь украинский писатель примет участие в дискуссии с русским писателем, и этого украинского художника смешают с дерьмом наши же свои за то, что как ты мог?

Для меня это загадка, почему к спортсменам одно отношение, а к людям, к художникам – другое. У меня нет идеальных ответов на все вопросы, потому скажу: для меня это загадка, почему так. Поэтому если украинец побеждает – я все равно радуюсь украинской победе, потому что считаю, что мы имеем право радоваться украинским победам. Но то, что есть вопросы – это факт.