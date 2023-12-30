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Свитолина праздничным Щедриком поздравила украинцев с Новым годом и Рождеством. Видео

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Очень хороший флешмоб

Свитолина праздничным Щедриком поздравила украинцев с Новым годом и Рождеством. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина как посол благотворительной платформы United 24 поздравила своих соотечественников с наступающим новым годом и Рождеством. Спортсменка вместе с мировыми звездами кино и шоу-бизнеса зачитала на всю планету известный "Щедрик". Соответствующий пост размещен на официальной странице United 24 в Твиттер.

Напомним, что ранее Свитолина и Цуренко получили соперниц на турнире в Окленде.

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Элина Свитолина
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