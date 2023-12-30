Свитолина праздничным Щедриком поздравила украинцев с Новым годом и Рождеством. Видео
Очень хороший флешмоб
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина как посол благотворительной платформы United 24 поздравила своих соотечественников с наступающим новым годом и Рождеством. Спортсменка вместе с мировыми звездами кино и шоу-бизнеса зачитала на всю планету известный "Щедрик". Соответствующий пост размещен на официальной странице United 24 в Твиттер.
U24 ambassadors wish everyone happy holidays with a Shchedryk carol— UNITED24 (@U24_gov_ua) December 30, 2023
Written by Mykola Leontovych, it's been one of the Christmas symbols for decades, better known as Carol of the Bells. Now this famous????????song has been performed by our incredible ambassadors.
Happy holidays pic.twitter.com/KVAidUMWH4
Напомним, что ранее Свитолина и Цуренко
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