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Андрей Шевченко посетил церемонию FIFA The Best. ФОТО

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Легенда пообщался с легендами

Андрей Шевченко посетил церемонию FIFA The Best. ФОТО

instagram.com/andriyshevchenko

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 15 января в Лондоне проходила церемония вручения наград лучшим футболистам и тренерам мира по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.

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Церемонию награждения присутствовал легендарный украинский футболист и будущий президент УАФ Андрей Шевченко.

Во время церемонии Шева сфотографировался с бывшим партнером по "Милану" Филиппо Индзаги, лучшим тренером года Жузепом Гвардиолой и культовым Михаэлем Баллаком.

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