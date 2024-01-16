Андрей Шевченко посетил церемонию FIFA The Best. ФОТО
Легенда пообщался с легендами
instagram.com/andriyshevchenko
Вечером 15 января в Лондоне проходила церемония вручения наград лучшим футболистам и тренерам мира по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023.
Церемонию награждения присутствовал легендарный украинский футболист и будущий президент УАФ Андрей Шевченко.
Во время церемонии Шева сфотографировался с бывшим партнером по "Милану" Филиппо Индзаги, лучшим тренером года Жузепом Гвардиолой и культовым Михаэлем Баллаком.
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