"Развивать футбол и вернуть доверие к УАФ", - Шевченко провел встречу с 8-ю главами областных ассоциаций
Андрей Николаевич начал свой предвыборный тур
facebook.com/shevaofficial
Единственный кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко рассказал о проведении встреч с главами региональных ассоциаций футбола 8 областей Украины во Львове.
"Сегодня во Львове встретился с главами региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины.
Обсудили нашу главную задачу — развивать украинский футбол, несмотря на полномасштабную войну, и вернуть к ассоциации доверие украинских болельщиков.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Благодарю всех, кто присоединился к диалогу, за общее видение. Прорабатываем озвученные вопросы, завершаем работу над стратегией, двигаемся дальше. Следующая встреча – в Киеве", - написал Шевченко в фейсбуке.
Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко будет избран президентом Ассоциации, состоится в Киеве 25 января.
Популярное сейчас
- Полесье ребусом в стиле Ермака анонсировало новичка из системы Арсенала
- Вместо Моуриньо. Рома назначила легенду клуба новым главным тренером
- Форвард Зари подписал предварительный договор с другим клубом УПЛ
- Громкая сенсация от украинки. Ястремская уничтожила действующую чемпионку Уимблдона в первом круге АО-2024
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО