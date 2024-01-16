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"Развивать футбол и вернуть доверие к УАФ", - Шевченко провел встречу с 8-ю главами областных ассоциаций

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Андрей Николаевич начал свой предвыборный тур

"Развивать футбол и вернуть доверие к УАФ", - Шевченко провел встречу с 8-ю главами областных ассоциаций

facebook.com/shevaofficial

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Единственный кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко рассказал о проведении встреч с главами региональных ассоциаций футбола 8 областей Украины во Львове.

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"Сегодня во Львове встретился с главами региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины.

Обсудили нашу главную задачу — развивать украинский футбол, несмотря на полномасштабную войну, и вернуть к ассоциации доверие украинских болельщиков.

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Благодарю всех, кто присоединился к диалогу, за общее видение. Прорабатываем озвученные вопросы, завершаем работу над стратегией, двигаемся дальше. Следующая встреча – в Киеве", - написал Шевченко в фейсбуке.

Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко будет избран президентом Ассоциации, состоится в Киеве 25 января.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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