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Леся Цуренко второй раз в карьере вышла в 1/16 финала Australian Open

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Следующей соперницей украинской теннисистки станет Арина Соболенко

Леся Цуренко второй раз в карьере вышла в 1/16 финала Australian Open

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде соревнований она обыграла Ребеку Масарову из Испании.

Australian Open - 2024. Второй круг

Леся Цуренко (Украина, 28) - Ребека Масарова (Испания) 6:3, 6:4

Матч продлился 1 час и 37 минут. За это время украинка сделала две двойные ошибки и реализовала 6 из 17-ти брейкпоинтов.

Для Цуренко этот выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии станет вторым в карьере. В 2013-м году она уступила в матче за выход в четвертый раунд 10-й ракетке мира Каролин Возняцки.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет Арина Соболенко.

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