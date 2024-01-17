Леся Цуренко второй раз в карьере вышла в 1/16 финала Australian Open

Украинская теннисистка вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде соревнований она обыграла Ребеку Масарову из Испании.

Australian Open - 2024. Второй круг

Леся Цуренко (Украина, 28) - Ребека Масарова (Испания) 6:3, 6:4

Матч продлился 1 час и 37 минут. За это время украинка сделала две двойные ошибки и реализовала 6 из 17-ти брейкпоинтов.

Для Цуренко этот выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии станет вторым в карьере. В 2013-м году она уступила в матче за выход в четвертый раунд 10-й ракетке мира Каролин Возняцки.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет Арина Соболенко.