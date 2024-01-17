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Глава Ивано-Франковской Ассоциации: Пытались донести свои проблемы Шевченко, пока конкретных ответов не услышали

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Андрей Николаевич начал свой предвыборный тур по областным Ассоциациям

Глава Ивано-Франковской Ассоциации: Пытались донести свои проблемы Шевченко, пока конкретных ответов не услышали

facebook.com/shevaofficial

Новина українською

Глава Ивано-Франковской Ассоциации футбола Тарас Клим рассказал о встрече некоторых руководителей областных ассоциаций с единственным кандидатом на пост президента УАФ Андреем Шевченко.

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– Насколько вы довольны встречей? Получили ли ответы на вопросы, которые у вас были к Андрею Николаевичу?

– Я не буду здесь рассказывать доволен, не доволен… Начнем с того – какова цель? Я думаю, что цель этой встречи, чтобы Андрей Николаевич познакомился с руководителями региональных федераций, чтобы изучил сложившуюся у нас ситуацию, какие проблемы, и, наверное, с какой программой он будет идти на выборы.

Кандидат один, но программа у него должна быть. Я надеюсь, что все эти вопросы, которые поднимались, он использует для формирования своей программы. Мы, руководители регионов, пытались донести эти проблемы, возникшие за много лет, до сведения. Каких-либо конкретных ответов мы не услышали. Но я думаю, что это только первая встреча.

Есть такая надежда, что он услышит наших коллег из других регионов, и все наши предложения, возможно, войдут его программу. К примеру, от Ивано-Франковска мы их даже в письменном виде передали для пользования. В чем же наши предложения? Очень просты – мы здесь занимаемся массовым футболом, и вопросы усовершенствования организации массового футбола на местах, детский футбол, управление федерацией, стратегические вопросы именно в этом направлении. Мы ведь для чего проводим выборы? Мы хотим перемен. Хотим усовершенствование нашей работы.

И было бы хорошо знать, кто будет в его команде, потому что вы понимаете, что это важный вопрос.

– Как раз хотел спросить, представлял ли Шевченко свою команду.

– Этот вопрос был задан, но Андрей Николаевич сказал, что он собирает информацию, готовит этот вопрос и дополнительно перед Конгрессом мы будем об этом проинформированы.

– По поводу программы я так понимаю, что Андрей Николаевич ее не представил. Но выражал ли он какие-либо идеи, предложения со своей стороны на этой встрече?

– Были предложения, я не могу сказать, что это программа, но есть у него свое видение. Но мне кажется, что его основная цель была выслушать нас.

– По поводу его видения – можете кратко пересказать? Может быть, идеи, которые вам запомнились?

– Это нужно ему задать вопрос, а не чтобы я пересказывал, потому что это будет как-то некорректно. Он же не отчитывался перед нами, он руководитель новый. Я думаю, что цель его встречи была познакомиться с нашим видением и сделать выводы.

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Андрей Шевченко УАФ
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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