Зеленский: Что будет делать Трамп, если Россия не остановится и оккупирует страну НАТО?

Президент Владимир Зеленский в ответ на слова американского экс-президента Дональда Трампа, который снова баллотируется, о том, что он быстро завершит войну в Украине, задал встречный вопрос: что будет делать Трамп, если президент России после Украины не остановится.

Об этом Зеленский рассказал на встрече с Международным медиасоветом в Давосе, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Дональд Трамп сказал: "я могу остановить войну, я сяду с Путиным и Зеленским за стол"... Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что, если Путин не остановится, то он (Трамп) передаст больше вооружения Украине. Если же Украина не остановится, то заберет какие-то запасы...

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