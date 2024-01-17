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Зеленский: Что будет делать Трамп, если Россия не остановится и оккупирует страну НАТО?

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Президент Украины ответил на слова кандидата в президенты США

Зеленский: Что будет делать Трамп, если Россия не остановится и оккупирует страну НАТО?

Getty Images_

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский в ответ на слова американского экс-президента Дональда Трампа, который снова баллотируется, о том, что он быстро завершит войну в Украине, задал встречный вопрос: что будет делать Трамп, если президент России после Украины не остановится.

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Об этом Зеленский рассказал на встрече с Международным медиасоветом в Давосе, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Дональд Трамп сказал: "я могу остановить войну, я сяду с Путиным и Зеленским за стол"... Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что, если Путин не остановится, то он (Трамп) передаст больше вооружения Украине. Если же Украина не остановится, то заберет какие-то запасы...

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Даже если Трамп нас не поддерживает, представим, что мы не согласимся отдать наши территории, тогда Дональд Трамп прекратит помощь нам и Путин, скажем, оккупирует нас через определенный период.

Тогда вопрос, что будет делать Трамп после этого, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО.

То есть, он решил, что, если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, тогда он остановится. Но Путин не остановится. Так что будет делать Дональд Трамп в США после этого? Потому что в таком случае это означает, что Европа проиграла и потеряла самую большую и мощную армию в Европе, потому что она потеряла Украину", - сказал Зеленский.

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