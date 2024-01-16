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"Я очень хорошо знаю Путина и Зеленского". Трамп после победы на выборах пообещал "очень быстро" закончить войну

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Дональд Трамп продолжает активно вести свою предвыборную кампанию

"Я очень хорошо знаю Путина и Зеленского". Трамп после победы на выборах пообещал "очень быстро" закончить войну

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-президент США Дональд Трамп, который планирует в этом году переизбраться на должность, сказал, что собирается "очень быстро" разрешить ситуацию с войной в Украине.

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Как передает ЕП, об этом он заявил во время выступления в Айове после победы на республиканских праймеризах в штате.

"Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено... Ситуация с Украиной настолько ужасная... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро", – Трамп.

Он выразил уверенность, что сможет вовлечь в диалог президентов Украины и России.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны. – Ред.) никогда не должно было произойти", – добавил экспрезидент США.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
16.01.2024 в 16:31
Как можно закончить то, что заканчивать не хотят?
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
16.01.2024 в 16:31
Как можно закончить то, что заканчивать не хотят?
Ответить
0
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