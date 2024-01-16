"Я очень хорошо знаю Путина и Зеленского". Трамп после победы на выборах пообещал "очень быстро" закончить войну
Дональд Трамп продолжает активно вести свою предвыборную кампанию
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-президент США Дональд Трамп, который планирует в этом году переизбраться на должность, сказал, что собирается "очень быстро" разрешить ситуацию с войной в Украине.
Как передает ЕП, об этом он заявил во время выступления в Айове после победы на республиканских праймеризах в штате.
"Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено... Ситуация с Украиной настолько ужасная... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро", – Трамп.
Он выразил уверенность, что сможет вовлечь в диалог президентов Украины и России.
"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны. – Ред.) никогда не должно было произойти", – добавил экспрезидент США.
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