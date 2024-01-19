Суд продлил пребывание Павелко в СИЗО
Функционера снова не отпустили
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
17 января Шевченковский районный суд города Львова продлил меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко.
По решению суда функционер останется в СИЗО до 16-го февраля, пишет Football Hub.
Павелко находится под стражей с 16 июня 2023 года. Его обвиняют в хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
Напомним, 25-го января в Доме футбола пройдет внеочередной Конгресс УАФ, где должны избрать новое руководство. Сейчас единственным кандидатом на должность президента Ассоциации является Андрей Шевченко.
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Источник:Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
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