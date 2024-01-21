Кубок мира 2023/2024. Украина будет иметь мощное представительство в масс стартах Антхольца

Сегодня, 21 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоятся гонки с массовым стартом.

В 13:30 на дистанцию 15 километров выйдут мужчины. Украину в этой гонке представит только Артем Прима, который будет стартовать под 27-м номером.

В 15:45 в свое 12,5 километровое путешествие отправятся женщины. Три представительницы нашего государства будут бороться за высокие места в гонке – Юлия Джима (22), Анастасия Меркушина (27) и Ирина Петренко (29). Среди запасных также есть Кристина Дмитренко, но шансы на ее участие в масс старте мизерны.