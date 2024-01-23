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Украина завоевала вторую медаль на зимних Юношеских Олимпийских играх. Это исторический результат

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Украина завоевала вторую медаль на зимних Юношеских Олимпийских играх. Это исторический результат

Фото - Instagram Ярослава Лавренюка

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В корейском Канвоне продолжаются зимние Юношеские Олимпийские игры. Ранее UA-Футбол сообщал о том, что сборная Украины усилиями Полины Пуцко получила первую награду – бронзу в биатлоне.

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Не заставила себя ждать и вторая медаль. В соревнованиях скелетонистов вторым стал украинец Ярослав Лавренюк. Соревнования состояли из двух заездов. В первом Лавренюк показал третий общий результат (52.89 секунд), всего-навсего на 0.04 секунды отстав от спортсмена на втором месте – южнокорейца Эонсу Шина. Второй заезд украинец преодолел на 0.11 секунды быстрее, чем первый. Общий результат – 52.78 секунды. Это принесло Лавренюку серебряную медаль.

Зимняя Юношеская Олимпиада-2024. Скелетон (парни)

  1. Эмилс Индриксон (Латвия) - 1:44.66
  2. Ярослав Лавренюк (Украина) – (+1.01)
  3. Еонсу Шин (Республика Корея) – (+1.39)
  4. Давис Валдовскис (Латвия) – (+1.50)
  5. Эмиль Шефер (Германия) – (+2.41)
  6. Теодор Булигеску (Румыния) – (+2.50)

В соревнованиях принимал участие и другой украинец – Владислав Клименко. Он стал двадцатым в итоговом протоколе.

Украина впервые в истории добыла более одной медали на зимних Юношеских Олимпиадах. Три предыдущие соревнования подобного рода украинцы завершали лишь с одной наградой.

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скелетон Олимпиада
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Игорь Семйон
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