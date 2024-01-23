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Далакян: Я счастлив, что мне есть, что вспомнить

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Боксер отреагировал на поражение

Далакян: Я счастлив, что мне есть, что вспомнить

Фото: zn.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

36-летний украинский боксер Артем Далакян прокомментировал поражение от японца Сеиго Акуи.

Напомним, что оно стало первым в профессиональной карьере боксера.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить нашу команду UNION BOXING PROMOTION и всех тех людей, которые на протяжении моей карьеры верили в меня, поддерживали и смотрели мои поединки.

Мои чувства и мысли после поражения - усталость и желание как можно скорее увидеть мою любимую жену, наших дочек и сыночка. Последние годы я очень редко вижу свою семью. Сейчас я думаю только о встрече с родными и о том, чтобы в Украине как можно скорее наступил мир и закончился этот ужас.

Я хочу выразить уважение моему сопернику. Он проделал хорошую работу в ринге, а что касается меня - наступила моя спортивная старость и я чувствую, как накопилась моральная и физическая усталость за эти годы. Поражение рано или поздно должно было произойти, но вот только не в этом бою...

Я так и не получил шанс объединить пояса, но я 5 лет держал в своих руках титул чемпиона мира и я счастлив, что мне есть, что вспомнить.

Как будет дальше - покажет время...

Ни в коем случае не теряем веру в лучшее! Самое главное сейчас - семья и мир в Украине! Слава нашим Героям ВСУ!", - написал Далакян в Facebook.

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Артем Далакян
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