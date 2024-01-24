Костюченко заявил, что не претендует на должность в УАФ при Шевченко
В УАФ все идет своим чередом
Вице-президент УАФ Вадим Костюченко заявил, что он не претендует на должности в Ассоциации после избрания президентом Андрея Шевченко.
"Моя задача как руководителя рабочей группы по подготовке мероприятия состоит в организации и обеспечении проведения Конгресса с соблюдением всех требований Устава Украинской ассоциации футбола, УЕФА и ФИФА.
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Что касается разных слухов, периодически появляющихся в СМИ, то хочу четко заявить: ни на какие должности в УАФ не претендую", — сказал Костюченко.
Напомним, что следующий внеочередной конгресс УАФ запланирован на 25 января. На нем изберут нового главу ассоциации, однако пока единственным кандидатом на этот пост является Андрей Шевченко.
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