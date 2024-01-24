  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Костюченко заявил, что не претендует на должность в УАФ при Шевченко
В тренде

Костюченко заявил, что не претендует на должность в УАФ при Шевченко

Общие новости
Обновлено

В УАФ все идет своим чередом

Костюченко заявил, что не претендует на должность в УАФ при Шевченко

Новина українською

Вице-президент УАФ Вадим Костюченко заявил, что он не претендует на должности в Ассоциации после избрания президентом Андрея Шевченко.

Читайте такжеНа внеочередном конгрессе УАФ ожидаются почетные гости

"Моя задача как руководителя рабочей группы по подготовке мероприятия состоит в организации и обеспечении проведения Конгресса с соблюдением всех требований Устава Украинской ассоциации футбола, УЕФА и ФИФА.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Что касается разных слухов, периодически появляющихся в СМИ, то хочу четко заявить: ни на какие должности в УАФ не претендую", — сказал Костюченко.

Напомним, что следующий внеочередной конгресс УАФ запланирован на 25 января. На нем изберут нового главу ассоциации, однако пока единственным кандидатом на этот пост является Андрей Шевченко.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: Будем настаивать на международном расследовании. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных
yellow-arrow
Воспитанник Динамо Сергей Рожок погиб, защищая Украину
yellow-arrow
Politico: Украина обсуждает с ЕС будущее возвращение беженцев
Вадим Костюченко УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости