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На внеочередном конгрессе УАФ ожидаются почетные гости

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В УАФ рассказали о подготовке к выборам президента УАФ

На внеочередном конгрессе УАФ ожидаются почетные гости

УАФ

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Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал о подготовке к Конгрессу, который пройдет 25 января 2024 года. По его итогам будет избран новый президент Ассоциации. Андрей Шевченко - единственный кандидат на этот пост.

"Сейчас в подготовке к конгрессу мы выходим на финишную прямую. Все соответствующие службы и подразделения УАФ качественно выполняют свои обязанности, поэтому все идет по утвержденному графику. Ранее мы сообщали, что получили подтверждение об участии в конгрессе делегатов от всех членов УАФ.

Приедут в Дом футбола в качестве гостей обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, председатель НОК Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

На днях мы получили подтверждение об участии в конгрессе предыдущих президентов национальной футбольной ассоциации - бывшего Премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко, почетного члена УЕФА Григория Суркиса и легендарного игрока и экс-тренера национальной сборной Украины Анатолия Конькова.

Также приняли наши приглашения председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта, генерал-лейтенант Андрей Кожемякин, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич и Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко", - рассказал Костюченко.

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Вадим Костюченко УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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