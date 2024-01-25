Сегодня состоится Конгресс УАФ. Ассоциация может получить нового главу

Сегодня, 25-го января, в Киеве состоится Конгресс УАФ, на повестке дня которого – выборы главы Ассоциации. Напомним, что пока действующий глава украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко находится в СИЗО и подозревается в отмывании денег.

Главный претендент на должность главы УАФ – Андрей Шевченко. В декабре его кандидатуру поддержали большинство региональных Ассоциаций, а альтернативного претендента выдвинуто не было. С тех пор Андрей Шевченко уже успел осуществить предвыборный тур, хотя программы кандидата и список людей, которые войдут в его команду, обнародованы не были.

Мероприятие начнется в 12:00. UA-Футбол получил аккредитацию и благодаря пребыванию на Конгрессе корреспондента издания, будет сообщать обо всех важнейших событиях в режиме живого времени.