Сегодня состоится Конгресс УАФ. Ассоциация может получить нового главу
Претендент – Андрей Шевченко
УАФ
Сегодня, 25-го января, в Киеве состоится Конгресс УАФ, на повестке дня которого – выборы главы Ассоциации. Напомним, что пока действующий глава украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко находится в СИЗО и подозревается в отмывании денег.
Главный претендент на должность главы УАФ – Андрей Шевченко. В декабре его кандидатуру поддержали большинство региональных Ассоциаций, а альтернативного претендента выдвинуто не было. С тех пор Андрей Шевченко уже успел осуществить предвыборный тур, хотя программы кандидата и список людей, которые войдут в его команду, обнародованы не были.
Мероприятие начнется в 12:00. UA-Футбол получил аккредитацию и благодаря пребыванию на Конгрессе корреспондента издания, будет сообщать обо всех важнейших событиях в режиме живого времени.
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