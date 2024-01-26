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Николай Павлов - о выборах Шевченко : Это нужно иметь такое искусство - чтобы до дня выборов никто не знал, какая команда

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Но в целом, Николай Петрович настроен оптимистично

Николай Павлов - о выборах Шевченко : Это нужно иметь такое искусство - чтобы до дня выборов никто не знал, какая команда

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Член новоизбранного исполкома УАФ Николай Павлов поделился впечатлениями от внеочередного Конгресса, на котором президентом Ассоциации был выбран Андрей Шевченко.

- Расскажите, какие решения были приняты на первом заседании исполкома?

- Пусть рассказывает кто-то другой - я же не знаю, возможно, это какая-то военная тайна (смеется). Я был, но сейчас не могу об этом говорить. Я еще не знаю, есть ли у меня такие полномочия.

- Вы теперь в команде нового президента УАФ. Какие у вас полномочия?

- Сегодня такой, ознакомительный день. Сегодня по себе вопросов не задавал.

- Какие в целом впечатления от Конгресса?

- Мне понравилось, очень понравилось. Во-первых, это нужно иметь такое искусство, чтобы до дня выборов никто не знал, какая у него команда - сколько будет в исполкоме, сколько вице-президентов, первых вице-президентов.

Рядом со мной сидели люди, которые не впервые присутствовали на таком форуме, и они говорят: «Это впервые такая профессиональная программа». Исходя из этого, я доволен.

- Вы довольны командой?

- Я их еще не знаю. Очень хорошо знаю Реброва, Шевченко и Игоря Грищенко. И почетных (членов исполкома - прим.) там трое, мои аксакалы - Кварцяный, Гатаулин и Межейко. Все остальные - помоложе. Я здесь самый старший, кажется.

- То есть в целом вы положительно настроены относительно прихода новой власти?

- Да, да.

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Андрей Шевченко Николай Павлов УАФ
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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