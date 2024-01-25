Дмитрий Пидручный вошел в состав сборной Украины на спринтерские гонки чемпионата Европы по биатлону
Кардинальных изменений в составах нет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 26 января, в словацком Брезно-Осрбле спринтерскими гонками у мужчин и женщин продолжится соревновательная программа чемпионата Европы по биатлону 2024 года.
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В состав мужской сборной Украины вошли сразу шесть биатлонистов. Также стоит отметить, что лидер команды Дмитрий Пидручный также попал в состав. Спринт пропустит лишь Дмитрий Грущак.
Что касается женской сборной, то команда выставит полную заявку после возвращения Кристины Дмитренко, Анастасии Меркушиной и Ирины Петренко. Юлия Джима пропустит чемпионат Европы по биатлону.
Спринт. Мужчины (12:00)
33. Дмитрий Пидручный
35. Артем Прима
58. Виталий Мандзин
60. Антон Дудченко
94. Артем Тищенко
116. Тарас Лесюк
Спринт. Женщины (15:30)
2. Анастасия Меркушина
14. Кристина Дмитренко
53. Ирина Петренко
59. Анна Кривонос
77. Елена Городна
83. Александра Меркушина
117. Любовь Кипяченкова
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