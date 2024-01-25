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Дмитрий Пидручный вошел в состав сборной Украины на спринтерские гонки чемпионата Европы по биатлону

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Кардинальных изменений в составах нет

Дмитрий Пидручный вошел в состав сборной Украины на спринтерские гонки чемпионата Европы по биатлону

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 26 января, в словацком Брезно-Осрбле спринтерскими гонками у мужчин и женщин продолжится соревновательная программа чемпионата Европы по биатлону 2024 года.

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В состав мужской сборной Украины вошли сразу шесть биатлонистов. Также стоит отметить, что лидер команды Дмитрий Пидручный также попал в состав. Спринт пропустит лишь Дмитрий Грущак.

Что касается женской сборной, то команда выставит полную заявку после возвращения Кристины Дмитренко, Анастасии Меркушиной и Ирины Петренко. Юлия Джима пропустит чемпионат Европы по биатлону.

Спринт. Мужчины (12:00)

33. Дмитрий Пидручный

35. Артем Прима

58. Виталий Мандзин

60. Антон Дудченко

94. Артем Тищенко

116. Тарас Лесюк

Спринт. Женщины (15:30)

2. Анастасия Меркушина

14. Кристина Дмитренко

53. Ирина Петренко

59. Анна Кривонос

77. Елена Городна

83. Александра Меркушина

117. Любовь Кипяченкова

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сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный
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