Чемпионат Европы по биатлону. Двое украинцев – в топ-20 спринта

На чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в словацком Брезно-Осрбли, состоялась мужская спринтерская гонка. В ней стартовало шестеро украинцев:

Виталий Мандзин;

Дмитрий Пидручный;

Антон Дудченко;

Артем Лесюк;

Артем Прима;

Артем Тищенко.

Двое из них финишировали в топ-20. Виталий Мандзин пересек финишную прямую на двенадцатом месте, а Дмитрий подручный – на двадцатом. Антон Дудченко попал в топ-25 (25-е место).

Остальные трое украинцев финишировали в топ-60, обеспечив себе гонку преследования: Артем Прима – 46-е место, Тарас Лесюк – 53-е, Артем Тищенко – 58-е.

Победу в заезде одержал француз Антонен Гиггона. Вторым стал Йоган-Олав Ботн (Норвегия), третьим – Исак Фрей (Норвегия).