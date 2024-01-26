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Чемпионат Европы по биатлону. Двое украинцев – в топ-20 спринта

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Еще один – в топ-25

Чемпионат Европы по биатлону. Двое украинцев – в топ-20 спринта

Getty Images/Global Images Ukraine

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На чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в словацком Брезно-Осрбли, состоялась мужская спринтерская гонка. В ней стартовало шестеро украинцев:

  • Виталий Мандзин;
  • Дмитрий Пидручный;
  • Антон Дудченко;
  • Артем Лесюк;
  • Артем Прима;
  • Артем Тищенко.

Двое из них финишировали в топ-20. Виталий Мандзин пересек финишную прямую на двенадцатом месте, а Дмитрий подручный – на двадцатом. Антон Дудченко попал в топ-25 (25-е место).

Остальные трое украинцев финишировали в топ-60, обеспечив себе гонку преследования: Артем Прима – 46-е место, Тарас Лесюк – 53-е, Артем Тищенко – 58-е.

Победу в заезде одержал француз Антонен Гиггона. Вторым стал Йоган-Олав Ботн (Норвегия), третьим – Исак Фрей (Норвегия).

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биатлон Дмитрий Пидручный Антон Дудченко Виталий Мандзин
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Источник:
Biathlonnews.com.ua
Опубликовал: Игорь Семйон
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