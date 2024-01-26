Александр Кольченко возглавил рейтинг Суперлиги по реализованным трехочковым

Защитник Старого Луцка Александр Кольченко вышел на первое место в рейтинге Суперлиги по реализованным трехочковым.

Реализовав четыре дальних броска, Кольченко достиг отметки 636 реализованных трехочковых за 441 матч, выйдя на первое место в истории Суперлиги.

Накануне в игре против Ривне-ОШВСМ Кольченко реализовал два трехочковых и вот теперь он побил рекорд.

Топ-10 игроков Суперлиги по реализации трехочковых:

1. Александр Кольченко (Старый Луцк) - 636 реализованных бросков (441 матч)

2. Алексей Онуфриев - 633 (375)

3. Александр Мишула - 587 (295)

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4. Руслан Отверченко - 488 (300)

5. Александр Рыбалко - 477 (304)

6. Виталий Мальчевский - 456 (344)

7. Максим Закурдаев (Днепр) - 448 (308)

8. Дмитрий Глебов - 443 (450)

9. Ростислав Кривич - 427 (202)

10. Александр Рябчук (БИПА) - 406 (485)