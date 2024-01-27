Ястремская: Я с нетерпением жду возвращения в Линц
Удачи в борьбе за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №93) поделилась со своими поклонниками ожиданиями от турнира серии WTA 500 в Линце (Австрия). Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram:
"Я с нетерпением жду возвращения в Линц. Я помню, что этот турнир особенный. У него большая история и очень волшебная атмосфера. Прекрасно, что турнир получил повышение и я счастлива сыграть в первой версии WTA 500.
Я надеюсь перенести свою хорошую энергию и хорошую форму из Австралии в Верхнюю Австрию. Я хотела бы играть за титул в Линце" – написала Даяна.
Напомним, что Ястремская получила wild card на турнир в австрийском Линце, который состоится на следующей неделе.
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