Ястремская: Я с нетерпением жду возвращения в Линц

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №93) поделилась со своими поклонниками ожиданиями от турнира серии WTA 500 в Линце (Австрия). Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram:

"Я с нетерпением жду возвращения в Линц. Я помню, что этот турнир особенный. У него большая история и очень волшебная атмосфера. Прекрасно, что турнир получил повышение и я счастлива сыграть в первой версии WTA 500.

Я надеюсь перенести свою хорошую энергию и хорошую форму из Австралии в Верхнюю Австрию. Я хотела бы играть за титул в Линце" – написала Даяна.

Напомним, что Ястремская получила wild card на турнир в австрийском Линце, который состоится на следующей неделе.