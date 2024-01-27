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"Выразился, как импотент": Федецкий раскритиковал Чеферина за его слова об Украине и Израиле

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Президент УЕФА снова сказал странные слова

"Выразился, как импотент": Федецкий раскритиковал Чеферина за его слова об Украине и Израиле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины и ряда отечественных клубов Артем Федецкий подверг критике президента УЕФА. Недавно Александр Чеферин заявил, что выход Украины или Израиля на Евро-2024 может подорвать без опасной ситуации в немецких городах во время континентального первенства.

“Очень странно слышать такие заявления Чеферина, поскольку Словения тоже проходила из-за войны своего времени. Или Хорватия, как рассказывал Дарио Срна.

Интересно, что перед матчем против Италии в квалификации на Евро-2024 схожие заявления уже звучали от Чеферина. То есть без Италии Евро-2024 невозможно представить, а Украина на хер там не нужна, так выходит из его слов?

Вместо того чтобы делать все возможное, чтобы поддержать Украину в такое тяжелое время, и наших военных, и народ Украины, который благодаря футболу может отвлечься от этих событий, звучит вот такое. У меня, честно говоря, нет слов. Так не может быть!

По его словам вообще выходит, что он поддержал военное вторжение России. Выразился, как импотент, простите меня на слове. Так нельзя. Игроки сборной Украины тоже это читают, все видят. Не имеет права президент УЕФА озвучивать такие тезисы по общему усмотрению. Это просто нонсенс”, – сказал Федецкий.

Украина 21 марта встретится с Боснию и Герцеговиной в гостях в первом матче плей-офф отбора на ЧЕ-2024. Победитель этой пары встретится с сильнейшей командой пары Израиль – Исландия в решающем поединке за путевку на Евро.

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Артем Федецкий УЕФА Александер Чеферин
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Источник:
Informator.ua
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Joker777 (Херсон)
27.01.2024 в 12:36
Федецкий нападающий? На кого же он нападает
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Комментарии 6
Joker777 (Херсон)
27.01.2024 в 12:36
Федецкий нападающий? На кого же он нападает
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.01.2024 в 13:30
так у него ещё и золотой мяч есть!
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.01.2024 в 11:42
А може новий голова УАФ також щось скаже з цього приводу? Чи він теж імпотент?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.01.2024 в 12:23
ааа...эээ... (с)
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0
1
Algrab (Костопiль)
27.01.2024 в 13:18
Не мекай...
 
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.01.2024 в 13:33
чаумени и дисаси!
 
0
0

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