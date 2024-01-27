"Выразился, как импотент": Федецкий раскритиковал Чеферина за его слова об Украине и Израиле

Бывший нападающий сборной Украины и ряда отечественных клубов Артем Федецкий подверг критике президента УЕФА. Недавно Александр Чеферин заявил, что выход Украины или Израиля на Евро-2024 может подорвать без опасной ситуации в немецких городах во время континентального первенства.

“Очень странно слышать такие заявления Чеферина, поскольку Словения тоже проходила из-за войны своего времени. Или Хорватия, как рассказывал Дарио Срна.

Интересно, что перед матчем против Италии в квалификации на Евро-2024 схожие заявления уже звучали от Чеферина. То есть без Италии Евро-2024 невозможно представить, а Украина на хер там не нужна, так выходит из его слов?

Вместо того чтобы делать все возможное, чтобы поддержать Украину в такое тяжелое время, и наших военных, и народ Украины, который благодаря футболу может отвлечься от этих событий, звучит вот такое. У меня, честно говоря, нет слов. Так не может быть!

По его словам вообще выходит, что он поддержал военное вторжение России. Выразился, как импотент, простите меня на слове. Так нельзя. Игроки сборной Украины тоже это читают, все видят. Не имеет права президент УЕФА озвучивать такие тезисы по общему усмотрению. Это просто нонсенс”, – сказал Федецкий.