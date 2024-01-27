Шевченко – о молодых украинских футболистах за рубежом: Мы должны взаимодействовать с их семьями

Новоиспеченный глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию в отношении молодых украинских футболистов, переехавших за границу из-за начала полномасштабного вторжения.

“У нас очень большой вопрос молодого поколения футболистов. Многие покинули страну – очевидно, из-за войны.

Мы должны найти связь со всеми семьями и игроками и продолжать взаимодействовать с ними, чтобы убедиться, что они продолжают иметь отношения с Украиной на будущее. Нам нужно, чтобы они вернулись и играли за сборную Украины”, – сказал Шевченко.