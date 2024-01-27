Шевченко – о молодых украинских футболистах за рубежом: Мы должны взаимодействовать с их семьями
Для этого нужны реформы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новоиспеченный глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию в отношении молодых украинских футболистов, переехавших за границу из-за начала полномасштабного вторжения.
“У нас очень большой вопрос молодого поколения футболистов. Многие покинули страну – очевидно, из-за войны.
Мы должны найти связь со всеми семьями и игроками и продолжать взаимодействовать с ними, чтобы убедиться, что они продолжают иметь отношения с Украиной на будущее. Нам нужно, чтобы они вернулись и играли за сборную Украины”, – сказал Шевченко.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sky Sports
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Гармаш сыграл за Металлист 1925 в контрольном матче в Испании – ФОТО
- Мариуш Левандовски: То, что творится в Украине, лишь показывает, что у этих ребят очень большая сила, надежда на то, что все закончится
- Свитолина показала милое фото своего домашнего любимца
- "Намного меньше 100 тысяч" Арахамия предлагал Зеленскому рассекретить потери Украины
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн