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Шевченко – о молодых украинских футболистах за рубежом: Мы должны взаимодействовать с их семьями

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Для этого нужны реформы

Шевченко – о молодых украинских футболистах за рубежом: Мы должны взаимодействовать с их семьями

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новоиспеченный глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию в отношении молодых украинских футболистов, переехавших за границу из-за начала полномасштабного вторжения.

“У нас очень большой вопрос молодого поколения футболистов. Многие покинули страну – очевидно, из-за войны.

Мы должны найти связь со всеми семьями и игроками и продолжать взаимодействовать с ними, чтобы убедиться, что они продолжают иметь отношения с Украиной на будущее. Нам нужно, чтобы они вернулись и играли за сборную Украины”, – сказал Шевченко.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Максим Кучер
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