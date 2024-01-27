Пятов – о новом тренере вратарей Шахтера: Приятно, что такая фигура появилась у нас в команде
У Пушича большая команда
Фото: ФК Шахтар
Ассистент главного наставника "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о сотрудничестве с новичком тренерского штаба Раймондом ван дер Гоу.
“ – Расскажите, как сейчас идет работа у вашего вратарского отдела здесь на сборах.
– У нас новый представитель – мой коллега Раймонд. Опытный тренер, опытный вратарь, очень хорошая карьера была. Я еще был ребёнком, помню, смотрел его матчи. Тогда у "Манчестер Юнайтед" было золотое поколение. Потому очень приятно, что такая фигура появилась у нас в команде.
– А как между вами вообще разделены обязанности?
– Все одинаково. Мы договариваемся, кто что делает, кто предлагает. У нас есть дискуссия, мы приходим к одному целому и проводим отличные тренировки.
– В общем, что вы можете сказать по поводу вашей совместной работы с Раймондом?
– Я сначала вижу человечность, какие черты у него. Это очень открытый, прекрасный человек, улыбающийся, поддерживающий. Поэтому для меня это одна из первых таких черт, на которую я обращаю внимание.
Мне понравился этот человек, он искренний, открытый, и мы очень легко нашли диалог, как говорится, и начали с первого дня уже понимать, что мы хотим, как мы хотим, поддерживаем друг друга и идем вперед”, - сказал Пятов.
Отметим, что ван дер Гоу шесть лет своей карьеры игрока провел в Манчестер Юнайтед. Также он работал в роли тренера в “Сандерленде”, “Витессе” и ПСВ.
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