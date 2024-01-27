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Пятов – о новом тренере вратарей Шахтера: Приятно, что такая фигура появилась у нас в команде

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Пятов – о новом тренере вратарей Шахтера: Приятно, что такая фигура появилась у нас в команде

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Ассистент главного наставника "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о сотрудничестве с новичком тренерского штаба Раймондом ван дер Гоу.

– Расскажите, как сейчас идет работа у вашего вратарского отдела здесь на сборах.

– У нас новый представитель – мой коллега Раймонд. Опытный тренер, опытный вратарь, очень хорошая карьера была. Я еще был ребёнком, помню, смотрел его матчи. Тогда у "Манчестер Юнайтед" было золотое поколение. Потому очень приятно, что такая фигура появилась у нас в команде.

– А как между вами вообще разделены обязанности?

– Все одинаково. Мы договариваемся, кто что делает, кто предлагает. У нас есть дискуссия, мы приходим к одному целому и проводим отличные тренировки.

– В общем, что вы можете сказать по поводу вашей совместной работы с Раймондом?

– Я сначала вижу человечность, какие черты у него. Это очень открытый, прекрасный человек, улыбающийся, поддерживающий. Поэтому для меня это одна из первых таких черт, на которую я обращаю внимание.

Мне понравился этот человек, он искренний, открытый, и мы очень легко нашли диалог, как говорится, и начали с первого дня уже понимать, что мы хотим, как мы хотим, поддерживаем друг друга и идем вперед”, - сказал Пятов.

Отметим, что ван дер Гоу шесть лет своей карьеры игрока провел в Манчестер Юнайтед. Также он работал в роли тренера в “Сандерленде”, “Витессе” и ПСВ.

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Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Раймонд ван дер Гоув
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Источник:
YouTube Шахтаря
Опубликовал: Максим Кучер
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