Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на чемпионат мира-2024

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав своей команды на чемпионат мира-2024, который пройдет с 4 по 18 февраля в чешском Нове Место.

В заявку на мундиаль попали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин.

Однако последний из перечисленных биатлонистов является скорее запасным, потому что гарантированно пропустит первые гонки чемпионата. Мандзин будет выступать на юниорском первенстве Европы.