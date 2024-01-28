Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на чемпионат мира-2024
Команда подходит к соревнованиям в ужасающем состоянии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав своей команды на чемпионат мира-2024, который пройдет с 4 по 18 февраля в чешском Нове Место.
В заявку на мундиаль попали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин.
Однако последний из перечисленных биатлонистов является скорее запасным, потому что гарантированно пропустит первые гонки чемпионата. Мандзин будет выступать на юниорском первенстве Европы.
Напомним, что ранее Украина
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