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Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на чемпионат мира-2024

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Команда подходит к соревнованиям в ужасающем состоянии

Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на чемпионат мира-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав своей команды на чемпионат мира-2024, который пройдет с 4 по 18 февраля в чешском Нове Место.

В заявку на мундиаль попали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин.

Однако последний из перечисленных биатлонистов является скорее запасным, потому что гарантированно пропустит первые гонки чемпионата. Мандзин будет выступать на юниорском первенстве Европы.

Напомним, что ранее Украина назвала составы на смешанные эстафеты Чемпионата Европы-2024.

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