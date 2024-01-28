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Сборная Украины по биатлону объявила составы мужской и женской команд на чемпионат мира

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ЧМ состоится с 7 по 18 февраля

Сборная Украины по биатлону объявила составы мужской и женской команд на чемпионат мира

Фото: biathloncomua

Новина українською

Сборная Украины по биатлону объявила составы мужской и женской команд на чемпионат мира 2024 года.

Женская команда будет представлена шестью биатлонистками, включая Юлию Джима, которая пропустила чемпионат Европы для подготовки к мировому первенству.

В мужской команде также шесть биатлонистов, но одно место остается вакантным и будет заполнено после Кубка IBU. Кандидатами на это место являются, в частности, Виталий Мандзин, который будет готовиться к юниорскому чемпионату Европы и может присоединиться к команде позже.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 18 февраля. Единственным украинским чемпионом мира в составе будет Дмитрий Пидручный. По сравнению с составом прошлого года, некоторые биатлонисты были заменены.

Состав Украины на ЧМ-2024 по биатлону

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Тарас Лесюк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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