Сборная Украины по биатлону объявила составы мужской и женской команд на чемпионат мира
ЧМ состоится с 7 по 18 февраля
Фото: biathloncomua
Сборная Украины по биатлону объявила составы мужской и женской команд на чемпионат мира 2024 года.
Женская команда будет представлена шестью биатлонистками, включая Юлию Джима, которая пропустила чемпионат Европы для подготовки к мировому первенству.
В мужской команде также шесть биатлонистов, но одно место остается вакантным и будет заполнено после Кубка IBU. Кандидатами на это место являются, в частности, Виталий Мандзин, который будет готовиться к юниорскому чемпионату Европы и может присоединиться к команде позже.
Чемпионат мира пройдет с 7 по 18 февраля. Единственным украинским чемпионом мира в составе будет Дмитрий Пидручный. По сравнению с составом прошлого года, некоторые биатлонисты были заменены.
Состав Украины на ЧМ-2024 по биатлону
Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Тарас Лесюк
Популярное сейчас
- Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги
- Синнер закамбечил россиянина в финале Australian Open-2024 и выиграл первый Grand Slam в карьере
- Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа
- "Намного меньше 100 тысяч" Арахамия предлагал Зеленскому рассекретить потери Украины
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО