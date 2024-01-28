Ворскла вернула бывшего легионера - источник
Он играл в Украине довольно недавно
Фото: ФК Ворскла
Телеграм-канал Zorya Londonsk сообщает, что 21-летний полузащитник Амилкар Коджови вернулся в полтавскую "Ворсклу".
Англичанин выступал за "Ворсклу" в сезоне 2021/22 годов. Тогда он провел 8 матчей и забил 1 гол. После пребывания в Украине Коджови играл на Кипре.
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Источник:Zorya Londonsk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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