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Ворскла вернула бывшего легионера - источник

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Он играл в Украине довольно недавно

Ворскла вернула бывшего легионера - источник

Фото: ФК Ворскла

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Телеграм-канал Zorya Londonsk сообщает, что 21-летний полузащитник Амилкар Коджови вернулся в полтавскую "Ворсклу".

Англичанин выступал за "Ворсклу" в сезоне 2021/22 годов. Тогда он провел 8 матчей и забил 1 гол. После пребывания в Украине Коджови играл на Кипре.

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Ворскла (Полтава) Амилькар Коджови
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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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