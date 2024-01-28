КМ. Шахтер - Марибор 0:0. Видеообзор матча
Смотрим моменты с игры
Фото: Шахтар
"Шахтер" сыграл контрольный матч со словенским "Марибором". Игра проходила в формате 4-х таймов по 30 минут.
Игроки "Шахтера" неплохо наседали на ворота соперников, но нанести хотя бы один результативный удар не сумели.
Контрольный матч. Турция
"Шахтер" - "Марибор" 0:0
Состав в первые 60 минут: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан
Состав во вторые 60 минут: Твардовский, Гочолеишвили, Лемкин, Ракицкий, Азаров, Назарина, Очеретько, Цуканов, Швед, Невертон, Эгиналду
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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