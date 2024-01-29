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Ракетка Рафаэль Надаля с финала Ролан Гаррос-2007 была продана за $ 118 тыс

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Тогда испанец выиграл свой третий титул серии Большого шлема

Ракетка Рафаэль Надаля с финала Ролан Гаррос-2007 была продана за $ 118 тыс

Фото: NU.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ракетка 22-кратного чемпиона турниров серии "Большого шлема", бывшего лидера мирового рейтинга, испанского теннисиста Рафаэля Надаля с Открытого чемпионата Франции — 2007 была продана на аукционе, сообщает Reuters.

По информации источника, ракетка, которую Надаль использовал в финальном матче "Ролан Гаррос" 2007 года с швейцарским теннисистом Роджером Федерером, была продана за $ 118 тыс. В финале Открытого чемпионата Франции — 2007 21-летний Надаль обыграл Федерера со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 и завоевал третий титул чемпиона турнира "Большого шлема".

Напомним, всего на счету Надаля 14 побед на "Ролан Гаррос" (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).

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Рафаэль Надаль
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