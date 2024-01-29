Пидручный: Ходом чувствовал себя довольно неплохо

Сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы-2024 по биатлону в словацком Брезно-Осрбле. После последней гонки в Брезно-Осрбле Дмитрий Пидручный оценил собственное выступление в смешанной эстафете.

"Ходом чувствовал себя довольно неплохо. Старался с первых метров догонять, потому что понимал, что дистанция короткая и надо работать сразу на максимум. Старался сделать все возможное от себя на трассе. В определенной степени этому результату есть объективные причины. Сейчас будем готовиться к чемпионату мира. Конечно, за неделю трудно что-то изменить. Трасса была значительно на лучшем уровне, чем в субботу. Организаторы постарались, подготовили ее хорошо".

Напомним, что на чемпионате Европы 2024 года Пидручный провел три старта: занял 20-е место в спринте, стал седьмым в персьюте и финишировал с командой девятым в смешанной эстафете.