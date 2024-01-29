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У Зеленского заявили, что Залужного не уволили

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Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров

У Зеленского заявили, что Залужного не уволили

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.

Читайте такжеИсточники: Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего ВСУ

"Президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного", - отметил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде".

На вопрос, увольнял ли президент Залужного пресс-секретарь ответил: "Точно нет".

При этом, по данным СМИ, указ Зеленского по увольнению Залужного еще не был обнародован. В настоящее время продолжаются консультации как в офисе президента, так и с иностранными партнерами.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
29.01.2024 в 22:26
не трогайте его
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
29.01.2024 в 22:26
не трогайте его
Ответить
0
0

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