У Зеленского заявили, что Залужного не уволили
Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров
фото из свободных источников
Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.
"Президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного", - отметил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде".
На вопрос, увольнял ли президент Залужного пресс-секретарь ответил: "Точно нет".
При этом, по данным СМИ, указ Зеленского по увольнению Залужного еще не был обнародован. В настоящее время продолжаются консультации как в офисе президента, так и с иностранными партнерами.
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alex.belogubko (одесса)
29.01.2024 в 22:26
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- Источники: Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего ВСУ
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