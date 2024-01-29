Источники: Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего ВСУ
Пока что об этом пишут не официально
Фото из свободных источников
Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный уволен со своей должности. Об этом пишут некоторые источники.
Первым об этом написал нардеп Борислав Береза.
Позже такую информацию распространил нардеп Алексей Гончаренко:
"Два источника мне сказали, что да. Но все равно сомневаюсь", - написал Гончаренко.
Также информацию стали подтверждать Телеграм-каналы, которые считают близкими к офису президента Зеленского.
Информацию об увольнении Залужного официально пока не подтвердили ни в офисе Президента, ни у Главнокомандующего, но после поста Березы об этом написали и другие источники, в том числе - и приближенные к ОП.
Интересно, что сегодня, 29 января, в День памяти Героев Крут, военно-политическое руководство Украины почтило память воинов на Аскольдовой могиле. Президент Владимир Зеленский впервые за долгое время появился на публике рядом с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
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