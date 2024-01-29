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Источники: Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего ВСУ

Общие новости

Пока что об этом пишут не официально

Источники: Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего ВСУ

Фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный уволен со своей должности. Об этом пишут некоторые источники.

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Первым об этом написал нардеп Борислав Береза.

Позже такую информацию распространил нардеп Алексей Гончаренко:

"Два источника мне сказали, что да. Но все равно сомневаюсь", - написал Гончаренко.

Также информацию стали подтверждать Телеграм-каналы, которые считают близкими к офису президента Зеленского.

Информацию об увольнении Залужного официально пока не подтвердили ни в офисе Президента, ни у Главнокомандующего, но после поста Березы об этом написали и другие источники, в том числе - и приближенные к ОП.

Интересно, что сегодня, 29 января, в День памяти Героев Крут, военно-политическое руководство Украины почтило память воинов на Аскольдовой могиле. Президент Владимир Зеленский впервые за долгое время появился на публике рядом с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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Комментарии
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download1 (huyersk)
29.01.2024 в 20:17
Прощупують, як реагує суспільство
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
29.01.2024 в 20:17
Прощупують, як реагує суспільство
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alexrico11 (Кривий Ріг)
29.01.2024 в 20:19
скоріш за все так. З такими речами потрібно бути дуже обережним. В такий не простий час.
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