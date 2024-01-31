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Назван состав сборной Украины по плаванию на ЧМ-2024

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ЧМ стартует 2 февраля

Назван состав сборной Украины по плаванию на ЧМ-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже через несколько дней стартует чемпионат мира по водным видам спорта в городе Доха (Катар).

Завершать программу соревнований на мировом первенстве будут представители плавания, которые в течение восьми дней, с 11 по 18 февраля, разыграют 42 комплекта наград в бассейне "Aspire Dome".

От Украины в Доху поедут шесть спортсменов: Михаил Романчук, Александр Желтяков, Владислав Бухов, Вадим Науменко, Денис Кесиль, Максим Овчинников

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