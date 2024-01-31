Даяна Ястремская обыграла россиянку в стартовом матче турнирна в Линце
Украинка добыла победу в трехсетовом матче
Фото: The Guardian
29-я ракетка мира Даяна Ястремская обыграла россиянку Эрику Андрееву во втором круге турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия).
WTA-500. Линц
Даяна Ястремская — Эрика Андреева 6:7 (4:7), 6:3, 2:6
Встреча девушек продлилась 2 часа и 28 минут. На счету 23-летней Ястремской 4 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15. Андреева 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 заработанных.
Отметим, что в этом году Ястремская выиграла все пять трёхсетовых матчей, при этом в предыдущих четырёх она также проигрывала второй сет.
Следующей соперницей Ястремской в Линце станет 34-я ракетка мира из Хорватии Донна Векич.
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