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Даяна Ястремская обыграла россиянку в стартовом матче турнирна в Линце

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Украинка добыла победу в трехсетовом матче

Даяна Ястремская обыграла россиянку в стартовом матче турнирна в Линце

Фото: The Guardian

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

29-я ракетка мира Даяна Ястремская обыграла россиянку Эрику Андрееву во втором круге турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия).

WTA-500. Линц

Даяна Ястремская — Эрика Андреева 6:7 (4:7), 6:3, 2:6

Встреча девушек продлилась 2 часа и 28 минут. На счету 23-летней Ястремской 4 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15. Андреева 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 заработанных.

Отметим, что в этом году Ястремская выиграла все пять трёхсетовых матчей, при этом в предыдущих четырёх она также проигрывала второй сет.

Следующей соперницей Ястремской в Линце станет 34-я ракетка мира из Хорватии Донна Векич.

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Даяна Ястремская
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