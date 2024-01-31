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Ярослава Магучих установила новый рекорд сезона в прыжках в высоту

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Украинка повторила один из лучших результатов в карьере

Ярослава Магучих установила новый рекорд сезона в прыжках в высоту

Фото: Getty Images

Новина українською

В среду, 31 января, украинка Ярослава Магучих приняла участие в "бронзовых" соревнованиях World Athletics Indoor Tour в немецком Коттбусе.

Украинка пропустила четыре первые отметки и стартовала с высоты 1.90 метра, покорив ее с первой попытки. Чемпионка мира продолжила соревнования на высоте 2.01 метра и со второй попытки покорила ее.

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В дальнейшем Магучих заказала высоту в 2.04 метра и претендовала на повторение своего третьего лучшего результата в карьере. Уже со второй попытки Ярослава установила новый рекорд турнира!

International Jump Meeting Cottbus-2024. Женские прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) - 2.04 метра

2. Имке Оннен (Германия) - 1.94

3. Айрине Пальшите (Литва) - 1.86

3. Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 1.86

Таким образом, Магучих установила мировой рекорд сезона-2024, превзойдя рекорд Николы Олислагерс (2.03 метра).

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Ярослава Магучих
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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