Ярослава Магучих установила новый рекорд сезона в прыжках в высоту
Украинка повторила один из лучших результатов в карьере
Фото: Getty Images
В среду, 31 января, украинка Ярослава Магучих приняла участие в "бронзовых" соревнованиях World Athletics Indoor Tour в немецком Коттбусе.
Украинка пропустила четыре первые отметки и стартовала с высоты 1.90 метра, покорив ее с первой попытки. Чемпионка мира продолжила соревнования на высоте 2.01 метра и со второй попытки покорила ее.
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В дальнейшем Магучих заказала высоту в 2.04 метра и претендовала на повторение своего третьего лучшего результата в карьере. Уже со второй попытки Ярослава установила новый рекорд турнира!
International Jump Meeting Cottbus-2024. Женские прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) - 2.04 метра
2. Имке Оннен (Германия) - 1.94
3. Айрине Пальшите (Литва) - 1.86
3. Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 1.86
Таким образом, Магучих установила мировой рекорд сезона-2024, превзойдя рекорд Николы Олислагерс (2.03 метра).
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