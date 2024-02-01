Украинская грация. ВИДЕО прыжка Ярославы Магучих, который стал лучшим показателем сезона в мире
Украинка уже 45 раз прыгала на более чем два метра
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последний день января на соревнованиях в немецком Котбусе украинка Ярослава Магучих покорила высоту 2.04. Этот прыжок стал рекордным показателем сезона в мире.
Ярослава 45-й раз за карьеру прыгнула на высоту более двух метров. Это восьмой показатель в мире.
Видео исторического прыжка – ниже.
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