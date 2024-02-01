Украинская грация. ВИДЕО прыжка Ярославы Магучих, который стал лучшим показателем сезона в мире

В последний день января на соревнованиях в немецком Котбусе украинка Ярослава Магучих покорила высоту 2.04. Этот прыжок стал рекордным показателем сезона в мире.

Ярослава 45-й раз за карьеру прыгнула на высоту более двух метров. Это восьмой показатель в мире.

Видео исторического прыжка – ниже.