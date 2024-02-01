  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинская грация. ВИДЕО прыжка Ярославы Магучих, который стал лучшим показателем сезона в мире
В тренде

Украинская грация. ВИДЕО прыжка Ярославы Магучих, который стал лучшим показателем сезона в мире

Общие новости
Обновлено

Украинка уже 45 раз прыгала на более чем два метра

Украинская грация. ВИДЕО прыжка Ярославы Магучих, который стал лучшим показателем сезона в мире

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В последний день января на соревнованиях в немецком Котбусе украинка Ярослава Магучих покорила высоту 2.04. Этот прыжок стал рекордным показателем сезона в мире.

Ярослава 45-й раз за карьеру прыгнула на высоту более двух метров. Это восьмой показатель в мире.

Видео исторического прыжка – ниже.

По теме
yellow-arrow
Этой ночью ГУР уничтожили ракетный катер "ивановец" черноморского флота РФ
yellow-arrow
Менеджер Усика: Александр всегда хорошо готов психологически
yellow-arrow
Единогласно. ЕС согласовал пакет финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро
Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости