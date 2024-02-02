Гераскевич: Я буду вынужден пропустить следующий этап Кубка мира

Владислав Гераскевич пропустит седьмой этап Кубка мира по скелетону 2023/24 в немецком Альтенберге.

Причиной такого решения стала травма спортсмена, несмотря на которую украинец наконец стартовал на Евро-2024 в латвийской Сегулде, который проходил в рамках местного этапа Кубка мира.

Напомним Гераскевич финишировал 11-м, таким образом повторив свой топрезультат континентального первенства.

"Учитывая все обстоятельства, я счастлив, что удалось завершить эти соревнования", — пояснил Гераскевич после финиша.

"К сожалению, из-за полученных травм я буду вынужден пропустить следующий этап Кубка мира. Попробуем восстановиться к чемпионату мира, чтобы там показать несколько лучший результат, вернуться в какую-то форму", — добавил Владислав.