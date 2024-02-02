  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гераскевич: Я буду вынужден пропустить следующий этап Кубка мира
В тренде

Гераскевич: Я буду вынужден пропустить следующий этап Кубка мира

Общие новости

Травма дает о себе знать

Гераскевич: Я буду вынужден пропустить следующий этап Кубка мира

Instagram Владислав Гераскевич

Новина українською

Владислав Гераскевич пропустит седьмой этап Кубка мира по скелетону 2023/24 в немецком Альтенберге.

Причиной такого решения стала травма спортсмена, несмотря на которую украинец наконец стартовал на Евро-2024 в латвийской Сегулде, который проходил в рамках местного этапа Кубка мира.

Напомним Гераскевич финишировал 11-м, таким образом повторив свой топрезультат континентального первенства.

"Учитывая все обстоятельства, я счастлив, что удалось завершить эти соревнования", — пояснил Гераскевич после финиша.

"К сожалению, из-за полученных травм я буду вынужден пропустить следующий этап Кубка мира. Попробуем восстановиться к чемпионату мира, чтобы там показать несколько лучший результат, вернуться в какую-то форму", — добавил Владислав.

По теме
yellow-arrow
Бой Усик - Фьюри отложен
yellow-arrow
Директор Слована: Переговоры с Динамо по Жерсону велись очень корректно. Спорт должен объединять
yellow-arrow
Впервые в истории на Евро по скелетону выступили два украинца
Владислав Гераскевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости