Бой Усик - Фьюри отложен

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира отложен, сообщает журналист ESPN Майк Коппингер.

Причина - травма, которую британский боксер получил в спарринге во время подготовки к поединку с Усиком.

Напомним, бой Усик - Фьюри должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде. Новая дата поединка неизвестна.