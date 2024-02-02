Бой Усик - Фьюри отложен
Британец травмировался во время подготовки к поединку
фото из свободных источников
Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира отложен, сообщает журналист ESPN Майк Коппингер.
Причина - травма, которую британский боксер получил в спарринге во время подготовки к поединку с Усиком.
Напомним, бой Усик - Фьюри должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде. Новая дата поединка неизвестна.
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02.02.2024 в 20:27
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