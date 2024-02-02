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Бой Усик - Фьюри отложен

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Британец травмировался во время подготовки к поединку

Бой Усик - Фьюри отложен

фото из свободных источников

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира отложен, сообщает журналист ESPN Майк Коппингер.

Причина - травма, которую британский боксер получил в спарринге во время подготовки к поединку с Усиком.

Напомним, бой Усик - Фьюри должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде. Новая дата поединка неизвестна.

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Комментарии
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magnum power (БОМЖ)
02.02.2024 в 20:27
жадібне пузо знов обіссялося
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Комментарии 2
magnum power (БОМЖ)
02.02.2024 в 20:27
жадібне пузо знов обіссялося
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SavkaY (Львів)
02.02.2024 в 20:24
Хто б сумнівався.
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