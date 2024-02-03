Washington Post: Украина сообщила США о предстоящем увольнении Залужного
В Штатах не поддержали такое решение, но и не возражали
Фото из свободных источников
Американское издание The Washington Post 2 февраля со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего Вооруженных Сил генерала Валерия Залужного.
Как пишет WP, чиновники Белого дома не поддержали решение об увольнении Валерия Залужного, но и не возражали, признав такой шаг "как суверенный выбор президента" Украины.
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"Заблаговременное предупреждение также предоставило Белому дому возможность призвать Зеленского пересмотреть это ключевое решение – хотя он и решил этого не делать", – говорится в материале издания.
The Washington Post со ссылкой на "людей, знакомых с ходом мыслей" Зеленского, добавляет, что Зеленский может отложить решение об отставке Залужного на неопределенный срок, но "это кажется маловероятным".
Слухи о напряженных отношениях и стратегических спорах между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным ходят уже несколько месяцев.
29 января некоторые Telegram-каналы и политики писали о якобы увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Источники "Украинской правды" тогда сообщили, что Залужному на Банковой предложили другую должность, например – послом, но он отказался.
В конце концов, официального подтверждения отставки главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 2 февраля нет.
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