Промоутер Усика рассказал о дальнейших планах чемпиона и поделился интересными подробностями
Ждем следующего соперника
Getty Images / Global Images Ukraine
Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк провел эфир на своей официальной странице в Instagram и ответил на вопросы болельщиков. Вашему вниманию несколько интересных моментов со спича специалиста.
О психологическом настроении Усика:
У него всегда одно настроение – машина!
О следующем сопернике:
Нет альтернативы кроме Хрговича. Если Александр не выйдет на обязательную защиту титула IBF, организация может отнять у него чемпионский пояс.
О сроках переноса боя с Фьюри:
Не менее полугода.
Реакция Усика на отказ Фьюри:
Александр сказал – это было ожидаемо.
Напомним, что ранее промоутер Джошуа
Популярное сейчас
- Организатор боя Усик-Фьюри сообщил о намерениях перенести поединок
- Промоутер Усика обматерил Фьюри после отказа от поединка
- Реал подписал украинца, Динамо проиграло спарринг, бронь клубов УПЛ. Главные новости за 2 февраля
- Орбан назвал условие, при котором Венгрия согласится разблокировать €50 млрд для Украины
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО