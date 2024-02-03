Промоутер Усика рассказал о дальнейших планах чемпиона и поделился интересными подробностями

Промоутер украинского супертяжа, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк провел эфир на своей официальной странице в Instagram и ответил на вопросы болельщиков. Вашему вниманию несколько интересных моментов со спича специалиста.

О психологическом настроении Усика:

У него всегда одно настроение – машина!

О следующем сопернике:

Нет альтернативы кроме Хрговича. Если Александр не выйдет на обязательную защиту титула IBF, организация может отнять у него чемпионский пояс.

О сроках переноса боя с Фьюри:

Не менее полугода.

Реакция Усика на отказ Фьюри:

Александр сказал – это было ожидаемо.