Новичок Полесья Венделл: Я думаю, что к 27 годам у меня будет кубок мира и я буду звездой
Вот это да планы
Фото: Полісся
Новичок "Полесья" Венделл поделился своими мечтами и рассказал о кумире в футболе.
Мой кумир - Криштиану Роналду. Он имеет дух победителя, у него уже столько трофеев. Я надеюсь, что однажды у меня будет столько же.
Я с детства восхищался именно Криштиану. Возможно, у него нет таланта как у других игроков, но за счет своего трудолюбия он смог стать лучшим. Поэтому он - мое футбольное вдохновение.
Мои футбольные мечты - это стать чемпионом мира, стать футбольной звездой. Но прежде всего - помочь "Полесью" стать чемпионом Украины. Я думаю, что к 27 годам у меня будет кубок мира, и я буду звездой.
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