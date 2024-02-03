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Новичок Полесья Венделл: Я думаю, что к 27 годам у меня будет кубок мира и я буду звездой

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Новичок Полесья Венделл: Я думаю, что к 27 годам у меня будет кубок мира и я буду звездой

Фото: Полісся

Новина українською

Новичок "Полесья" Венделл поделился своими мечтами и рассказал о кумире в футболе.

Мой кумир - Криштиану Роналду. Он имеет дух победителя, у него уже столько трофеев. Я надеюсь, что однажды у меня будет столько же.

Я с детства восхищался именно Криштиану. Возможно, у него нет таланта как у других игроков, но за счет своего трудолюбия он смог стать лучшим. Поэтому он - мое футбольное вдохновение.

Мои футбольные мечты - это стать чемпионом мира, стать футбольной звездой. Но прежде всего - помочь "Полесью" стать чемпионом Украины. Я думаю, что к 27 годам у меня будет кубок мира, и я буду звездой.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Romerik (YNWA)
03.02.2024 в 18:20
Принаймні стендапером можеш спокійно стати. Уже не пропадеш
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
03.02.2024 в 18:20
Принаймні стендапером можеш спокійно стати. Уже не пропадеш
Ответить
0
0

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