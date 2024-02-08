Финансировал росгвардию в Крыму. ГБР выдвинуло Нестору Шуфричу новое подозрение

Народный депутат Украины, бывший владелец футбольного клуба "Говерла" Нестор Шуфрич получил новое подозрение. Работники ГБР совместно с СБУ задокументировали новые доказательства антиукраинской деятельности нардепа, который уже подозревается в государственной измене. По данным следствия, фигурант наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно аннексированном Крыму.

Как сообщает ГБР, Шуфрич платил деньги росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей.

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Росгвардейцы должны были охранять недостроенный профилакторий общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров, расположенный у моря в поселке Симеиз. Земельный участок площадью более 1,5 га, на котором расположен комплекс, входит в рекреационную зону и граничит с "дачей Медведчука".

Эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко. Соответствующее соглашение подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича. Впоследствии фигуранты организовали подписание договора со структурами росгвардии на "охрану" объекта в Крыму, по которому ежемесячно переводило на счета оккупантов сотни тысяч российских рублей. Кроме того, подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет рф, платя налоги и сборы.

Во время обысков в офисах аффилированных с нардепом коммерческих структур и помещениях фигурантов в Киеве обнаружена документация, печати и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

На основании задокументированных фактов следователи ГБР сообщили Нестору Шуфричу и его юристу о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

ГБР отмечает, что продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений для привлечения виновных к ответственности. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генпрокурора.