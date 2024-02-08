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Гуменюк: Оккупанты продолжают "мясные штурмы" в районе Крынок, технику экономят

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За сутки оккупанты совершили как минимум четыре попытки штурмов

Гуменюк: Оккупанты продолжают "мясные штурмы" в районе Крынок, технику экономят

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские захватчики продолжают "мясные штурмы" на левобережье Херсонской области. Россияне экономят бронетехнику, атакуют без нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк во время брифинга.

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По ее словам, для российской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области действует "командирское эмбарго" на бронетехнику. Поэтому фактически там продолжаются "мясные штурмы".

Гуменюк добавила, что наши защитники продолжают боевую работу в районе села Крынки Херсонской области и закрепляются на позициях. В частности, об этом свидетельствует присутствие там украинского флага.

"Но враг не прекращает своих штурмов - четыре попытки они применили за прошедшие сутки. Сейчас видим, что враг верит в Силы обороны Украины, экономит бронетехнику, потому что, когда придет наша, будет чем биться", - сказала спикер.

Напомним, осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

По ее словам, украинские военные пытаются расширить плацдарм на левом берегу Херсонской области.

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